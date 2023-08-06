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Непомнящий — об игре Дзюбы: это не проблема Артёма, это больше проблема его окружения

Непомнящий — об игре Дзюбы: это не проблема Артёма, это больше проблема его окружения
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Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий оценил игру нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в новом сезоне.

«Ждал ли я большего от игры Дзюбы в новом сезоне? Нападающий должен быть на кураже и играть с партнёрами. Не вижу сейчас у «Локомотива» стремления использовать Дзюбу не только передачами наверху, но и держать мяч поближе к нему. Пока этого не получается. И это не проблема Артёма. Хотя, конечно, состояние у него может быть не самое лучшее. Если бы были подходы к штрафной, то Дзюба использовал бы там моменты, но пока этого не видно. Это больше проблема окружения Артёма», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в новом сезоне Артём Дзюба успел провести четыре матча в составе железнодорожников — три в РПЛ и один в Фонбет Кубке России. Пока что 34-летний форвард успел отметиться лишь одним голом в матче 2-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

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