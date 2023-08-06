Непомнящий — об игре Дзюбы: это не проблема Артёма, это больше проблема его окружения

Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий оценил игру нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в новом сезоне.
«Ждал ли я большего от игры Дзюбы в новом сезоне? Нападающий должен быть на кураже и играть с партнёрами. Не вижу сейчас у «Локомотива» стремления использовать Дзюбу не только передачами наверху, но и держать мяч поближе к нему. Пока этого не получается. И это не проблема Артёма. Хотя, конечно, состояние у него может быть не самое лучшее. Если бы были подходы к штрафной, то Дзюба использовал бы там моменты, но пока этого не видно. Это больше проблема окружения Артёма», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в новом сезоне Артём Дзюба успел провести четыре матча в составе железнодорожников — три в РПЛ и один в Фонбет Кубке России. Пока что 34-летний форвард успел отметиться лишь одним голом в матче 2-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».
- 6 августа 2023
-
19:31
-
19:14
-
19:06
-
19:00
-
18:59
-
18:50
-
18:50
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:07
-
18:01
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:38
-
17:27
-
17:17
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:42
-
16:33
-
16:21
-
16:21
-
16:11
-
16:00