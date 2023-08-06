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Кавазашвили: Бонгонда — тот самый игрок, который был нужен «Спартаку» для игры в атаке

Кавазашвили: Бонгонда — тот самый игрок, который был нужен «Спартаку» для игры в атаке
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил общий вклад нового нападающего московского «Спартака» Тео Бонгонда в игру красно-белых.

«Думаю, Бонгонда — это тот самый игрок, который был необходим для оживления игры в нападении. Потому что у нас есть два хороших нападающих Промес и Соболев, но правый фланг всегда выпадал из общей обоймы. Усиление этим новичком с первого матча было показательным, когда Бонгонда в Кубке сразу показал страшную нацеленность на взятие ворот. Это говорит о том, что мы приобрели футболиста, который усиливает мощь нападения. Так что этот парень у нас ко двору», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

Напомним, Бонгонда успел провести четыре матча за «Спартак» в новом сезоне, в которых успел отметиться тремя забитыми голами, а также одной результативной передачей.

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