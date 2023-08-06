Кавазашвили: Бонгонда — тот самый игрок, который был нужен «Спартаку» для игры в атаке

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил общий вклад нового нападающего московского «Спартака» Тео Бонгонда в игру красно-белых.
«Думаю, Бонгонда — это тот самый игрок, который был необходим для оживления игры в нападении. Потому что у нас есть два хороших нападающих Промес и Соболев, но правый фланг всегда выпадал из общей обоймы. Усиление этим новичком с первого матча было показательным, когда Бонгонда в Кубке сразу показал страшную нацеленность на взятие ворот. Это говорит о том, что мы приобрели футболиста, который усиливает мощь нападения. Так что этот парень у нас ко двору», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».
Напомним, Бонгонда успел провести четыре матча за «Спартак» в новом сезоне, в которых успел отметиться тремя забитыми голами, а также одной результативной передачей.
- 6 августа 2023
-
19:31
-
19:14
-
19:06
-
19:00
-
18:59
-
18:50
-
18:50
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:07
-
18:01
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:38
-
17:27
-
17:17
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:42
-
16:33
-
16:21
-
16:21
-
16:11
-
16:00