«Балтика» — «Факел»: калининградцы вышли вперёд сразу после начала второго тайма

В матче 3-го тура чемпионата России по футболу встречаются калининградская «Балтика» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встреча началась в 17:30 мск. Первый тайм завершился со счётом 1:1.

Калининградская «Балтика» вышла вперёд сразу после начала второго тайма. На 48-й минуте отличился 22-летний форвард Тамерлан Мусаев. Голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Максим Кузьмин.

Стоит отметить, что Мусаев появился на поле только после перерыва. Игрок заменил боснийского легионера Гедеона Гузину. На 57-й минуте встречи «Балтика» выпустила на поле Энрикеса, а в составе «Факела» появился Квеквескири.

На данный момент идёт 59-я минута игры. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.