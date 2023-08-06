«Манчестер Сити» — «Арсенал»: после первого тайма счёт 0:0
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В матче за Суперкубок Англии — 2023 встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Счёт по итогам первого тайма — 0:0.
За первый тайм лондонцы заработали три предупреждения. На восьмой минуте жёлтую карточку получил ганский полузащитник Томас Парти, на 17-й минуте был предупреждён главный тренер «Арсенала» Микель Артета. На 27-й минуте жёлтую карточку заработал новичок «канониров» Кай Хаверц, перешедший в команду этим летом из «Челси» за € 75 млн.
В составе клуба из Манчестера единственное предупреждение получил аргентинский нападающий Хулиан Альварес.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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