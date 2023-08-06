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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: после первого тайма счёт 0:0

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: после первого тайма счёт 0:0
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В матче за Суперкубок Англии — 2023 встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Счёт по итогам первого тайма — 0:0.

За первый тайм лондонцы заработали три предупреждения. На восьмой минуте жёлтую карточку получил ганский полузащитник Томас Парти, на 17-й минуте был предупреждён главный тренер «Арсенала» Микель Артета. На 27-й минуте жёлтую карточку заработал новичок «канониров» Кай Хаверц, перешедший в команду этим летом из «Челси» за € 75 млн.

В составе клуба из Манчестера единственное предупреждение получил аргентинский нападающий Хулиан Альварес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Англии - 2023. Финал
06 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон
Комментарии
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