«Манчестер Сити» — «Арсенал»: после первого тайма счёт 0:0

В матче за Суперкубок Англии — 2023 встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Счёт по итогам первого тайма — 0:0.

За первый тайм лондонцы заработали три предупреждения. На восьмой минуте жёлтую карточку получил ганский полузащитник Томас Парти, на 17-й минуте был предупреждён главный тренер «Арсенала» Микель Артета. На 27-й минуте жёлтую карточку заработал новичок «канониров» Кай Хаверц, перешедший в команду этим летом из «Челси» за € 75 млн.

В составе клуба из Манчестера единственное предупреждение получил аргентинский нападающий Хулиан Альварес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.