«Сочи» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Заика, Юсупов, Джорджевич, Мигель.
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Челикович, Уциев, Харин, Тимофеев, Камилов, Бериша, Ильин, Олейников, Конате.
На текущий момент «Сочи» после двух стартовых матчей находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя очками. Южане одержали победу над калининградской «Балтикой» (2:0) и уступили «Краснодару» (0:2).
«Ахмат» не набрал ни одного очка в прошедших встречах. Команда располагается на 14-м месте в таблице. Грозненцы проиграли самарским «Крыльям Советов» (1:2) и московскому ЦСКА (2:3).
- 6 августа 2023
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