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Меган Рапино провела свой последний матч на чемпионатах мира

Меган Рапино провела свой последний матч на чемпионатах мира
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38-летняя футболистка сборной США Меган Рапино провела свой последний матч на чемпионатах мира. Ранее спортсменка заявила о планах уйти из профессионального футбола после завершения клубного сезона.

На женском ЧМ-2023 Меган Рапино приняла участие в трёх играх и не смогла отметиться результативными действиями. В игре 1/8 финала, где США уступили Швеции, форвард не смогла реализовать свой удар в серии послематчевых пенальти.

Американская нападающая сыграла за сборную США 94 матча, в которых забила 46 мячей и отдала восемь голевых передач. Меган дважды выигрывала женский чемпионат мира в составе сборной своей страны — в 2015 и 2019 годах.

Недавно футболистка попала в список самых высокооплачиваемых игроков на текущем чемпионата мира, заняв второе место с заработком в $ 7 млн.

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