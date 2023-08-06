38-летняя футболистка сборной США Меган Рапино провела свой последний матч на чемпионатах мира. Ранее спортсменка заявила о планах уйти из профессионального футбола после завершения клубного сезона.

На женском ЧМ-2023 Меган Рапино приняла участие в трёх играх и не смогла отметиться результативными действиями. В игре 1/8 финала, где США уступили Швеции, форвард не смогла реализовать свой удар в серии послематчевых пенальти.

Американская нападающая сыграла за сборную США 94 матча, в которых забила 46 мячей и отдала восемь голевых передач. Меган дважды выигрывала женский чемпионат мира в составе сборной своей страны — в 2015 и 2019 годах.

Недавно футболистка попала в список самых высокооплачиваемых игроков на текущем чемпионата мира, заняв второе место с заработком в $ 7 млн.