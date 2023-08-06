«Зенит» — «Динамо»: Тюкавин вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль

Сегодня, 6 августа, проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В самом начале матча, на второй минуте, нападающий гостей Константин Тюкавин смог воспользоваться ошибкой защитника «Зенита» Роберта Ренана и открыл счёт во встрече — 1:0 в пользу «Динамо». На 10-й минуте встречи, после прострела нападающего «Зенита» Матео Кассьерры защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна отправил мяч в свои ворота — 1:1. На 33-й минуте встречи Константин Тюкавин смог вновь вывести гостей вперёд, оформив дубль.
В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша заняло девятое место, набрав 45 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения от «Краснодара» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3).
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