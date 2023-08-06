«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Палмер вывел «горожан» вперёд
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В матче за Суперкубок Англии — 2023 встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск.
21-летний полузащитник Коул Палмер вывел «горожан» вперёд, забив гол на 77-й минуте встречи за Суперкубок Англии. Голевой пас на свой счёт записал бельгиец Кевин Де Брёйне.
Стоит отметить, что Палмер заменил норвежского нападающего Эрлинга Холанда на 64-й минуте игры.
На данный момент идёт 83-я минута мачта, счёт 1:0 в пользу «Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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