Арсен Захарян получил травму и был заменён на 34-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян вышел в стартовом составе на матч 3-го тура РПЛ с «Зенитом», но, к сожалению, получил повреждение на 34-й минуте встречи и был заменён на Дениса Макарова. Арсен, скорее всего, получил травму задней поверхности бедра.

Напомним, сегодня, 6 августа, проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Динамо». У бело-голубых дублем отметился нападающий Константин Тюкавин, санкт-петербургская команда смогла забить в результате автогола защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.