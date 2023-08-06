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Арсен Захарян получил травму и был заменён на 34-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом»

Арсен Захарян получил травму и был заменён на 34-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом»
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян вышел в стартовом составе на матч 3-го тура РПЛ с «Зенитом», но, к сожалению, получил повреждение на 34-й минуте встречи и был заменён на Дениса Макарова. Арсен, скорее всего, получил травму задней поверхности бедра.

Напомним, сегодня, 6 августа, проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 2'   1:1 Бальбуэна – 9'   1:2 Тюкавин – 33'   2:2 Сергеев – 90'   2:3 Грулёв – 90+6'
Удаления: Барриос – 90+4' / нет

На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Динамо». У бело-голубых дублем отметился нападающий Константин Тюкавин, санкт-петербургская команда смогла забить в результате автогола защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

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