«Фиорентина» переиграла «Ниццу» в спарринге, Кокорин выходил на замену

Сегодня, 6 августа, итальянская «Фиорентина» провела матч с французской «Ниццей» в рамках турнира Sela Cup, который проходит в эти дни в Англии. Игра состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась победой «фиалок» с минимальным перевесом в счёте (2:1).

Оба своих мяча «Фиорентина» провела до перерыва. На 18-й минуте отличился сербский нападающий Лука Йович, на 35-й закрепил успех ивуариец Кристиан Куаме. За четыре минуты до конца основного времени усилиями Бадредина Баунани «Ницца» сократила отставание в счёте, но на большее времени у «орлят» не хватило.

Российский нападающий Александр Кокорин вступил в игру со скамейки на 66-й минуте, заменив полузащитника Нанитамо Иконе.

Напомним, 32-летний Кокорин сезон-2023/2024 провёл в аренде в кипрском «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.