Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» переиграла «Ниццу» в спарринге, Кокорин выходил на замену

«Фиорентина» переиграла «Ниццу» в спарринге, Кокорин выходил на замену
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 августа, итальянская «Фиорентина» провела матч с французской «Ниццей» в рамках турнира Sela Cup, который проходит в эти дни в Англии. Игра состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась победой «фиалок» с минимальным перевесом в счёте (2:1).

Оба своих мяча «Фиорентина» провела до перерыва. На 18-й минуте отличился сербский нападающий Лука Йович, на 35-й закрепил успех ивуариец Кристиан Куаме. За четыре минуты до конца основного времени усилиями Бадредина Баунани «Ницца» сократила отставание в счёте, но на большее времени у «орлят» не хватило.

Российский нападающий Александр Кокорин вступил в игру со скамейки на 66-й минуте, заменив полузащитника Нанитамо Иконе.

Напомним, 32-летний Кокорин сезон-2023/2024 провёл в аренде в кипрском «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
06 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция, Италия
0:1 Йович – 18'   0:2 Куаме – 35'   1:2 Буанани – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023