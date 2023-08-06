Мостовой травмировался и был заменён на Марио Фернандеса в перерыве матча с «Динамо»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» и был заменён на новичка сине-бело-голубых Марио Фернандеса. Мостовой, скорее всего, получил повреждение задней поверхности бедра. Напомним, ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян также получил травму задней поверхности бедра и был заменён на 34-й минуте на Дениса Макарова.

Напомним, сегодня, 6 августа, проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Динамо», идёт 49-й минута второго тайма. У бело-голубых дублем отметился нападающий Константин Тюкавин, санкт-петербургская команда смогла забить в результате автогола защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.