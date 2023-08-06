«Арсенал» — обладатель Суперкубка Англии — 2023

Сегодня, 6 августа, состоялся матч в рамках Суперкубка Англии — 2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 77-й минуте матча 21-летний игрок «Манчестер Сити» Коул Палмер открыл счёт. Стоит отметить, что футболист заменил норвежского нападающего Эрлинга Холанда. В самом конце встречи, на 11-й добавленной минуте, полузащитник лондонцев Леандро Троссард смог сравнять счёт и перевести встречу в серию послематчевых пенальти.

В серии пенальти точнее оказались лондонцы. В составе «Сити» свои удары не смогли реализовать Де Брёйне и Родри.

«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.