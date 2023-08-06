«Нефтехимик» сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 4-го тура Первой лиги

Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Саранск). «Нефтехимик» сыграл вничью с «Черноморцем» со счётом 1:1.
На 31-й минуте встречи нападающий гостей Магомед Абакаров вывел «Черноморец» вперёд. Большая часть матча прошла с преимуществом гостей в счёте, пока на 83-й минуте матча Артём Котик не сравнял счёт во встрече. Матч так и закончился — 1:1, ничья.
«Нефтехимик» первый раз сыграл вничью в новом сезоне — ранее был обыгран «Волгарь», а также было два поражения — с «Аланией» и «Химками». Для «Черноморца» эта ничья стала четвёртой подряд — до этого такой же результат был в матчах с «Аланией», «Родиной» и «Торпедо».
В прошлом сезоне «Нефтехимик» финишировал на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» в прошлом сезоне сумел подняться в Первую лигу.
- 7 августа 2023
-
00:05
-
00:03
- 6 августа 2023
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:14
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:51
-
21:51