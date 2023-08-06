«Нефтехимик» сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 4-го тура Первой лиги

Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Саранск). «Нефтехимик» сыграл вничью с «Черноморцем» со счётом 1:1.

На 31-й минуте встречи нападающий гостей Магомед Абакаров вывел «Черноморец» вперёд. Большая часть матча прошла с преимуществом гостей в счёте, пока на 83-й минуте матча Артём Котик не сравнял счёт во встрече. Матч так и закончился — 1:1, ничья.

«Нефтехимик» первый раз сыграл вничью в новом сезоне — ранее был обыгран «Волгарь», а также было два поражения — с «Аланией» и «Химками». Для «Черноморца» эта ничья стала четвёртой подряд — до этого такой же результат был в матчах с «Аланией», «Родиной» и «Торпедо».

В прошлом сезоне «Нефтехимик» финишировал на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» в прошлом сезоне сумел подняться в Первую лигу.