Рапино: мой промах с пенальти — чёрная комедия

38-летняя футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала свой промах в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала женского ЧМ-2023 со сборной Швеции.

«Это похоже на дурацкую шутку. Лично я считаю, что это чёрная комедия, я не реализовала пенальти. Алисса Нихер сыграла очень здорово, сохраняла нас в игре и, конечно, забила сама.

Это баланс красивой стороны игры. Думаю, что это может быть жестоко и просто был не в наш день. Но я всё ещё просто чувствую себя очень благодарной и радостной. Я знаю, что это конец, и это грустно. Но факт, что это единственный раз, когда я вылетела с турнира так рано, говорит о том, насколько я успешна. Я очень любила играть за эту команду и играть за эту страну. Это большая честь», — приводит слова Рапино Star-telegram.

В матче 1/8 финала женского ЧМ-2023 Сборная Швеции обыграла США в серии пенальти.