«Сочи» — «Ахмат»: Ильин сравнял счёт в матче

Сегодня, 6 августа, проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и грозненским «Ахматом». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 36-й минуте встречи полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа реализовал пенальти, выведя хозяев вперёд — 1:0. На 42-й минуте Владимир Ильин сравнял счёт в матче — 1:1.
На данный момент «Сочи» после двух стартовых матчей находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя очками. Южане одержали победу над калининградской «Балтикой» (2:0) и уступили «Краснодару» (0:2).
«Ахмат» не набрал ни одного очка в прошедших встречах. Команда располагается на 14-м месте в таблице. Грозненцы проиграли самарским «Крыльям Советов» (1:2) и московскому ЦСКА (2:3).
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