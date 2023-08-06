Евсеев: если сравнивать с прошлым сезоном, нам не хватает агрессии и запредельного желания

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче с «Балтикой» (1:2).

«Раз мы проиграли, значит, соперник на один гол больше забил, выиграл. Вытекал ли результат из логики игры? Ни нам, ни «Балтике» отступать некуда, потому что у нас было по ноль очков. Каждая команда хотела выиграть.

Не удалось начало обоих таймов, потому что мы пропустили голы, пока не вошли в игру. Этот отрезок категорически не понравился. Понравилось то, как мы отреагировали на первый мяч, сразу же забили ответный. Начинаем играть после того, как уступаем в счёте.

Нельзя говорить, что соперник в чём‑то нас переиграл. Мы предполагали, что будет равная игра, что всё будет зависеть от исполнителей. «Балтика» забила дважды, нам счёт сравнять не удалось. Владели мячом, инициативой, но соперник играл по счёту.

Меня не радует отношение, потому что если сравнивать с прошлым годом, то нам не хватает агрессии и запредельного желания. Мы остались в РПЛ и думаем, что будем по течению плыть. Нет, нам надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило играть в Премьер‑Лиге, в этом компоненте добавлять», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 6 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата России по футболу, в котором калининградская «Балтика» переиграла воронежский «Факел» со счётом 2:1.