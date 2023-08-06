Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал дебютную в сезоне победу в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал дебютную в сезоне победу в матче с воронежским «Факелом» (2:1).
«Ничего не расстроило, доволен всем. Ведь мы победили. Ребята молодцы, надёжно отоборонялись. Не без ошибок, но так не бывает.
Но главное — победа. Поздравляю ребят с такой трудовой, рабочей победой. Для этого и ради этого играем. Поздравляю калининградских болельщиков», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 6 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата России по футболу, в котором калининградская «Балтика» переиграла воронежский «Факел» со счётом 2:1. Эта победа стала для калининградского клуба первой после возвращения в высший дивизион. На данный момент «Балтика» с тремя очками занимает 10-ю строчку в таблице.
- 6 августа 2023
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