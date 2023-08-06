«Динамо» обыграло «Зенит» в РПЛ впервые за три года

Московское «Динамо» впервые за три года одолело «Зенит» в матчах Российской Премьер-Лиги.

Последний раз москвичи побеждали «Зенит» 26 августа 2020 года. В том матче «Динамо» одержало минимальную победу в Москве. Единственный гол в том встрече на свой счёт записал боснийский защитник Тони Шуньич, который теперь выступает в чемпионате Китая. Голевую передачу ему отдал поляк Себастьян Шиманьски, перебравшийся в турецкий «Фенербахче» этим летом. Московское «Динамо» заработало на трансфере 24-летнего полузащитника € 10 млн.

Сегодня, 6 августа, в матче 3-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» обыграло санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:2. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.