Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал победу над «Зенитом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своего клуба над «Зенитом» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
«Сейчас у меня приятные эмоции. Мы забили три гола, победили. Но надо сказать, что это не был наш лучший матч. Мы много терпели, бегали, старались. Но с точки зрения характера это был лучший матч. Игроки работали, держали преимущество до конца. В таких матчах мы вышли из зоны комфорта.
Мы уже теряли победу на последних минутах. Но в конце Ласкальт нашёл силы пройти вперёд и Грулёв дал нам победу. Я рад, что моя команда показала, что у них есть характер», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 6 августа, в 3-м туре РПЛ «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 3:2.
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