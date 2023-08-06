Личка ответил на вопрос о здоровье Захаряна, получившего травму в матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о здоровье полузащитника Арсена Захаряна, который получил травму в матче 3-го тура чемпионата России с «Зенитом» (3:2).
«Захарян? Когда он упал на землю, он сказал мне, что почувствовал напряжение. Но играл ещё тридцать минут. Посчитали, что лучше его заменить. Посмотрим, как пойдёт сейчас. Уверен, что ничего серьёзного», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
20-летний полузащитник Захарян получил травму и был заменён на 35-й минуте матча.
Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо» проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился победой москвичей со счётом 3:2.
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