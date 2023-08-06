Личка: сказал Тюкавину: «Забей «Зениту» два, а не три. А то Аршавин тебя купит туда»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину. Напомним, «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2, Тюкавин оформил дубль.

«Интерес «Зенита» к Тюкавину? Разговоры всегда будут. Я как тренер не реагирую на слухи. Когда будет официальный оффер — это другая вещь. Вчера я говорил с Тюкой. Сказал, что надо забить завтра. Он сказал: «Давайте забью три». Я сказал: «Нет, хватит два, а то Аршавин тебя купит в «Зенит», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.