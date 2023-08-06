Тимощук: ошибки Ренана подтолкнули нас к решению заменить его в перерыве матча с «Динамо»
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал решение заменить бразильского защитника Роберта Ренана в перерыве матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Ренан? К сожалению, нечасто меняют центрального защитника в перерыве. Но его ошибки подтолкнули нас к этому решению. Он молодой футболист, мы на него рассчитываем, и, надеюсь, он будет воспринимать наши рекомендации. Но сегодня так получилось – вместо него вышел Нуралы, был хорош на мяче и в борьбе», — передаёт слова украинского специалиста корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 6 августа, в матче 3-го тура РПЛ московское «Динамо» обыграло «Зенит» в Санкт-Петербурге со счётом 3:2. Гости забили два гола в первом тайме.
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