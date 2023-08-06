Американские фанаты обрушились с критикой на Рапино, смеявшуюся после промаха с пенальти

Разгневанные футбольные болельщики из США обрушились с критикой на форварда женской сборной Меган Рапино за смех после нереализованного пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Швеции, сообщает Daily Mail.

Рапино била четвёртый пенальти в серии и могла сделать счёт 4:2 в пользу США, но запустила мяч над перекладиной. Несмотря на неудачу, футболистка рассмеялась, и улыбка не сходила с лица форварда на протяжении всего пути в центральный круг, что сильно возмутило болельщиков, поскольку матч в итоге закончился поражением США (4:5).

«Не понимаю, что здесь смешного? Её смех показывает, что она восприняла игру как шутку. Хороший пример для остальной команды», – написал в соцсетях один из фанатов.

«Я вообще фанат Меган Рапино, но смеяться после пропущенного пенальти — некрасиво», – отметил другой болельщик.

«Меган Рапино смеётся, провалив почти выигранный матч… Никогда не была так счастлива, что игрок завершает карьеру. Никогда больше не хочу видеть её по телевизору», – написал третий.

Ранее 38-летняя Рапино сообщила, что этот чемпионат мира станет для неё последним. Слёзы футболистки после финального свистка, зафиксировавшего вылет США, вызвали мало сочувствия в футбольном сообществе.