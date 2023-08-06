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«Ахмат» обыграл «Сочи» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги

«Ахмат» обыграл «Сочи» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги
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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ахмат» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.

На 36-й минуте встречи полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа реализовал пенальти, выведя хозяев вперёд — 1:0. На 42-й минуте Владимир Ильин сравнял счёт в матче — 1:1. В компенсированное к первому тайму время полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев забил второй гол гостей. Во втором тайме «Сочи пытался отыграться, но счёт матча остался прежним — 2:1, победа «Ахмата».

До матча с «Ахматом» «Сочи» одержал победу над калининградской «Балтикой» (2:0) и уступил «Краснодару» (0:2).

«Ахмат» не набрал ни одного очка в прошедших встречах. Грозненцы проиграли самарским «Крыльям Советов» (1:2) и московскому ЦСКА (2:3).

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Нобоа – 36'   1:1 Ильин – 42'   1:2 Тимофеев – 45+3'
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