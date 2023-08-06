Какое место займёт «Зенит» в этом сезоне РПЛ?
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Сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором петербургский «Зенит», который становился чемпионом России по футболу последние пять сезонов, на последних минутах потерпел поражение от московского «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:3.
Это первое поражение клуба Сергея Семака в сезоне. Ранее «Зенит» в 1-м туре обыграл «Пари НН», а во 2-м сыграл вничью с «Ростовом». На данный момент в турнирной таблице команда из Санкт-Петербурга с четырьмя очками в активе располагается на восьмом месте.
В 4-м туре «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Их матч пройдёт в следующее воскресенье, 13 августа, в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 по московскому времени.
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