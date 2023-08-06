Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член совдира «Динамо» Гафин: обыгрывать «Зенит» в Санкт-Петербурге — это особые чувства

Член совдира «Динамо» Гафин: обыгрывать «Зенит» в Санкт-Петербурге — это особые чувства
Комментарии

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу своего клуба над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«Большое спасибо за поздравления. Команда в первом тайме играла в футбол. Команда проявила характер. Нам где-то воздалось за те потерянные очки, которые были в предыдущих играх. Мы видим, что команда сыгрывается и всё лучше понимает требование тренерского штаба. Как и тренерский штаб всё лучше и лучше понимает возможности команды и игроков. Поздравляю наших болельщиков, которые дождались победы в таком важном матче.

Упал ли груз с души? Не могу сказать про груз, но, конечно, обыгрывать «Зенит» в Санкт-Петербурге — это особые чувства», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
«Динамо» обыграло «Зенит» в РПЛ впервые за три года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023