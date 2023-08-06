Член совдира «Динамо» Гафин: обыгрывать «Зенит» в Санкт-Петербурге — это особые чувства

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу своего клуба над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«Большое спасибо за поздравления. Команда в первом тайме играла в футбол. Команда проявила характер. Нам где-то воздалось за те потерянные очки, которые были в предыдущих играх. Мы видим, что команда сыгрывается и всё лучше понимает требование тренерского штаба. Как и тренерский штаб всё лучше и лучше понимает возможности команды и игроков. Поздравляю наших болельщиков, которые дождались победы в таком важном матче.

Упал ли груз с души? Не могу сказать про груз, но, конечно, обыгрывать «Зенит» в Санкт-Петербурге — это особые чувства», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.