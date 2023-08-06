Член совдира «Динамо» Гафин: Тюкавин — лучший российский нападающий

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин считает нападающего бело-голубых Константина Тюкавина лучшим российским форвардом. Напомним, в сегодняшнем матче «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи с «Зенитом», игра закончилась со счётом 3:2, а Тюкавин оформил дубль.

«Наша оценка Кости Тюкавина всегда была однозначная — он лучший российский нападающий. Доказывает это во время тренировок, на поле и за его пределами», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.