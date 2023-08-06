У «Зенита» худший показатель xG в новом сезоне РПЛ

После трёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги у «Зенита» худший показатель xG в лиге (1,9), сообщает Opta Sports.

Сине-бело-голубые в среднем создают чуть меньше двух голевых моментов за игру. По ударам в створ «Зенит» (8) опережает только «Пари Нижний Новгород» (5). С начала чемпионата команда Сергея Семака забила пять голов.

Напомним, сегодня, 6 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» уступил московскому «Динамо» со счётом 2:3. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах.