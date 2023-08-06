«Судили справедливо». Член совдира «Динамо» Гафин — о работе арбитров в матче с «Зенитом»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал судейство в выездном матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Сегодня нет нареканий по судейству. Хочется сделать комплименты судейской бригаде, которая, на мой взгляд, судила справедливо», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Матч 3-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Динамо» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. В матче было показано три жёлтые карточки и одна красная. На 94-й минуте встречи был удалён колумбийский полузащитник санкт-петербуржцев Вильмар Барриос. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу московского клуба.

Оба клуба набрали по четыре очка после трёх матчей в РПЛ.