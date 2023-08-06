«Судили справедливо». Член совдира «Динамо» Гафин — о работе арбитров в матче с «Зенитом»
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал судейство в выездном матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
«Сегодня нет нареканий по судейству. Хочется сделать комплименты судейской бригаде, которая, на мой взгляд, судила справедливо», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Матч 3-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Динамо» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. В матче было показано три жёлтые карточки и одна красная. На 94-й минуте встречи был удалён колумбийский полузащитник санкт-петербуржцев Вильмар Барриос. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу московского клуба.
Оба клуба набрали по четыре очка после трёх матчей в РПЛ.
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