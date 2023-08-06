«Динамо» обыграло «Зенит» в РПЛ в Санкт-Петербурге впервые с 2014 года

Московское «Динамо» одержало победу над «Зенитом», играя в Санкт-Петербурге. Это первая гостевая победа бело-голубых над петербургским клубом с 2014 года, когда «Зениту» присудили техническое поражение со счётом 0:3 из-за выбежавших на поле фанатов.
Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.
У санкт-петербургской команды голом сумел отличиться нападающий Иван Сергеев. Ещё один мяч в ворота «Динамо» был забит из-за автогола защитника бело-голубых Фабиан Бальбуэны. В составе «Динамо» решающий гол забил Вячеслав Грулёв, также дублем отличился нападающий Константин Тюкавин.
- 6 августа 2023
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