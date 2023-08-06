Член совдира «Динамо» Гафин ответил на вопрос о будущем Арсена Захаряна в клубе

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему будущего в команде полузащитника Арсена Захаряна.
«Дела с Захаряном обстоят таким образом, что Арсен в матче с «Зенитом» был на футбольном поле: это значит, что он футболист московского «Динамо». У нас есть достаточное количество интереса разного уровня: есть предметный интерес в качестве предложений от клубов, есть интерес на словах. Мы в процессе. Как мы всегда говорили: мы были, есть и будем конструктивны по поводу дальнейшей карьеры Арсена. Если будет предложение, которое устраивает все стороны, то мы пойдём на встречу мечте Захаряна.
Были ли такие предложения, которые нас не устроили? Я ответил на ваш вопрос. Если Арсен играет в московском «Динамо», значит, они были», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян вышел в стартовом составе на матч 3-го тура РПЛ с «Зенитом», но, к сожалению, получил повреждение на 34-й минуте встречи и был заменён на Дениса Макарова. Арсен, скорее всего, получил травму задней поверхности бедра.«Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.
- 6 августа 2023
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:14
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:51
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:42
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:33
-
21:29
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
21:04