Член совдира «Динамо» Гафин ответил на вопрос о будущем Арсена Захаряна в клубе

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему будущего в команде полузащитника Арсена Захаряна.

«Дела с Захаряном обстоят таким образом, что Арсен в матче с «Зенитом» был на футбольном поле: это значит, что он футболист московского «Динамо». У нас есть достаточное количество интереса разного уровня: есть предметный интерес в качестве предложений от клубов, есть интерес на словах. Мы в процессе. Как мы всегда говорили: мы были, есть и будем конструктивны по поводу дальнейшей карьеры Арсена. Если будет предложение, которое устраивает все стороны, то мы пойдём на встречу мечте Захаряна.

Были ли такие предложения, которые нас не устроили? Я ответил на ваш вопрос. Если Арсен играет в московском «Динамо», значит, они были», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян вышел в стартовом составе на матч 3-го тура РПЛ с «Зенитом», но, к сожалению, получил повреждение на 34-й минуте встречи и был заменён на Дениса Макарова. Арсен, скорее всего, получил травму задней поверхности бедра.«Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.