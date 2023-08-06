«Мир научной фантастики». Член совдира «Динамо» — на вопрос о Тюкавине и «Зените»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в санкт-петербургский «Зенит».

«За сколько отпустим Тюкавина, если представить, что будет предложение из «Зенита»? Мне кажется, что не стоит говорить о фантастических вещах или о будущем. Нам стоит говорить о том, что Костя великолепно играет. Сегодня дал результат — и это главное. Всё остальное — мир научной фантастики», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2, Тюкавин оформил дубль.