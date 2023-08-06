Марио Фернандес высказался о поражении «Зенита» от «Динамо»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес высказался о поражении в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги от «Динамо» (2:3).

«Динамо» — очень хорошая команда. Всегда непросто играть с ними. Мы провели не такой матч, какой планировали. Но это часть жизни и футбола. Такие вещи происходят. Сейчас нужно продолжать работать, чтобы вернуться на победный путь», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

17 июля 2023 года «Зенит» объявил о переходе 32-летнего бразильского защитника в качестве свободного агента. Контракт Фернандеса с «Зенитом» подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон. До этого Марио Фернандес десять лет выступал за московский ЦСКА.