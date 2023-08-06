Форвард «Динамо» Тюкавин: почему был уверен, что забью «Зениту»? Чуйка

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал волевую победу бело-голубых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Тюкавин смог оформить дубль во встрече.
«Положительные эмоции, потому что обыграли «Зенит» у них дома.
Было трудно предположить в конце первого тайма, что мы сможем добиться победы? Наверное, это так. Мы чуть-чуть устали: непривычная погода и стадион — было жарковато. Но мы выстояли, забили гол на последних минутах и победили.
Почему был уверен, что забью «Зениту»? Чуйка. Такое бывает. Перед матчем обсудили с тренером и посмеялись», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.
- 7 августа 2023
-
00:05
-
00:03
- 6 августа 2023
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:14
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:51
-
21:51