Форвард «Динамо» Тюкавин: почему был уверен, что забью «Зениту»? Чуйка

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал волевую победу бело-голубых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Тюкавин смог оформить дубль во встрече.

«Положительные эмоции, потому что обыграли «Зенит» у них дома.

Было трудно предположить в конце первого тайма, что мы сможем добиться победы? Наверное, это так. Мы чуть-чуть устали: непривычная погода и стадион — было жарковато. Но мы выстояли, забили гол на последних минутах и победили.

Почему был уверен, что забью «Зениту»? Чуйка. Такое бывает. Перед матчем обсудили с тренером и посмеялись», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.