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Форвард «Бенфики» Рамуш перейдёт в «ПСЖ»

Форвард «Бенфики» Рамуш перейдёт в «ПСЖ»
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Португальский форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш перейдёт в «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы достигли договорённости о переходе футболиста за € 65 млн плюс бонусы в размере € 15 млн. Это будет арендное соглашение с обязательством выкупа в 2024 году. Такая формула сделки обусловлена проблемами с финансовым фэйр-плей.

22-летний воспитанник «Бенфики» сыграл 105 матчей за основную команду лиссабонского клуба. На счету Гонсалу 41 гол и шесть результативных передач. В составе «Бенфики» Рамуш стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/2023.

Нападающий представлял сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре, где принял участие в четырёх матчах и забил три гола.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.

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