«Не спрашивайте моего мнения». Гвардиола раскритиковал новые рекомендации арбитрам в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя поражение команды в матче за Суперкубок Англии, раскритиковал новый подход к вычислению количество компенсированного времени.

«Поздравляю «Арсенал», но мы были близки. В последние 15-20 минут первого тайма они были лучше. Во втором тайме мы сыграли намного, намного сильнее. Мы провели действительно хороший второй тайм. Вся команда действовала невероятно слаженно, но мы столкнулись с необыкновенно подготовленным соперником. Мы были близки, но это футбол, нельзя всегда побеждать. Теперь мы думаем о пятнице, о поездке в Бёрнли.

11 добавленных минут? Мы должны привыкнуть к этому… Но они не спрашивают игроков или тренеров, что они об этом думают. Теперь матчи будут длиться по 100 минут, это точно. Представьте, если будут добавлять по несколько минут за каждый гол, а матч завершится со счётом 4:3… Будем играть до девяти утра завтрашнего дня. Так, что ли? Не спрашивайте меня об этом!» – приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.

Напомним, сегодня, 6 августа, «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» в матче за Суперкубок в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью (1:1), причём «канониры» сравняли счёт на 11-й добавленной минуте. Главный судья Стюарт Атвелл следовал новым рекомендациям английской федерации футбола.