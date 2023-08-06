Константин Тюкавин ответил на вопрос, предложило ли ему «Динамо» новый контракт
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, предложило ли ему руководство бело-голубых новый контракт.
«Мне предложили новый контракт? Что мне нужно на это сказать? Как отреагировал? Пока никак. Мне сказали, что до «Зенита» не хотим это никак обсуждать. И будем разговаривать после матча с «Зенитом», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, сегодня, 6 августа, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» Константин Тюкавин отметился двумя голами за «Динамо». Благодаря забившему гол на последних минутах встречи Вячеславу Грулёву московская команда обыграла «Зенит» на поле соперника со счётом 3:2. Для петербуржцев это первое поражение в сезоне.
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