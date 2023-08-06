Кержаков: какая разница — «Спартак» или «Краснодар»? «Зенит» нацелен на первое место

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о целях питерского клуба в этом сезоне РПЛ.
«Может ли неудачный старт повлиять на команду в дальнейшем? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы продолжаем работать, будем набирать очки и подниматься выше.
Отрыв от «Спартака» пять очков? А почему только от «Спартака»? Больше никто не набирает очков, что ли? Главный конкурент? Какая разница — «Спартак» или «Краснодар»? Если мы нацелены на первое место, то какая разница», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
36-летний вратарь клуба из Санкт-Петербурга провёл на поле 90 минут и пропустил три гола в матче с «Динамо». Игра завершилась победой москвичей со счётом 3:2. После трёх туров РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы.
- 7 августа 2023
-
00:05
-
00:03
- 6 августа 2023
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:14
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:51
-
21:51