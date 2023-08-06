Кержаков: какая разница — «Спартак» или «Краснодар»? «Зенит» нацелен на первое место

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о целях питерского клуба в этом сезоне РПЛ.

«Может ли неудачный старт повлиять на команду в дальнейшем? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы продолжаем работать, будем набирать очки и подниматься выше.

Отрыв от «Спартака» пять очков? А почему только от «Спартака»? Больше никто не набирает очков, что ли? Главный конкурент? Какая разница — «Спартак» или «Краснодар»? Если мы нацелены на первое место, то какая разница», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

36-летний вратарь клуба из Санкт-Петербурга провёл на поле 90 минут и пропустил три гола в матче с «Динамо». Игра завершилась победой москвичей со счётом 3:2. После трёх туров РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы.