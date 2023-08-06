Личка впервые в карьере обыграл Семака
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка впервые в карьере обыграл команду под руководством Сергея Семака.
Чешский специалист два раза встречался с командой Семака, когда возглавлял «Оренбург». Первый матч в сентябре 2022 года закончился с разгромным счётом 8:0 в пользу «Зенита». А второй матч, в мае 2022 года, завершился ничейным исходом – 2:2.
Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 по 2023 год. Перед началом сезона-2023/2024 тренер возглавил московское «Динамо». Под его руководством москвичи сыграли четыре матча, три в чемпионате и один в Кубке России. Помимо победы над «Зенитом», была ничья с «Крыльями Советов» и два поражения — от «Краснодара» (1:3) и «Пари Нижний Новгород» (1:2 по пенальти).
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