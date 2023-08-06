«Аль-Хиляль» сделал предложение Жоау Феликсу
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» сделал предложение о переходе форварду «Атлетико» Мадрид Жоау Феликсу, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо у себя в «твиттере».
По информации источника, команда из Саудовской Аравии готова предложить арендное соглашение сроком на один год.
Этим летом «Аль-Хиляль» возглавил португальский тренер Жорже Жезуш, который уже несколько раз звонил футболисту и уговаривал согласиться на переход. Для Жоау приоритетом остаётся переход в «Барселону» или другой европейский клуб.
Но «Аль-Хиляль» останется возможным вариантом продолжения карьеры для 23-летнего нападающего, поскольку он точно не останется в «Атлетико».
По данным Transfermarkt, стоимость Феликса составляет € 50 млн.
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