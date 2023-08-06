Мбаппе продолжит тренировки отдельно от основной команды «ПСЖ»

Основной состав «ПСЖ» во главе с тренерским штабом Луиса Энрике вернулся на клубную базу после азиатского турне, однако нападающий Килиан Мбаппе не сможет воссоединиться с товарищами по команде. Игрок продолжит заниматься с игроками, которых парижский клуб выставил на трансфер, сообщает Marca.
Мбаппе вынужден следовать отдельному расписанию, и в понедельник, 7 августа, он проведёт очередную тренировку в 10:00 по парижскому времени с игроками так называемого «лофта», в который входят футболисты, выставленные на трансфер. В то же время члены основного состава соберутся в 17:00.
Напомним, «ПСЖ» провёл тур по Японии и Корее, в ходе которого столичная команде потерпела два поражения, однажды сыграла вничью и добыла одну победу. Мбаппе участия в турне не принимал. Луис Энрике неоднократно давал понять, что рассчитывал на игрока и пытался убедить его продлить контракт, но специалист пока вынужден соблюдать решения, принятые руководством клуба. Судя по всему, Мбаппе останется вне заявки на матч 1-го тура французской Лиги 1 в субботу, 12 августа, с «Лорьяном».
Отметим, что такая ситуация может сохраняться до 1 сентября. Если Мбаппе не покинет клуб к этой дате, «ПСЖ» придётся допустить игрока к тренировочному процессу, иначе Килиан сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- 7 августа 2023
-
00:05
-
00:03
- 6 августа 2023
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:14
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:51
-
21:51