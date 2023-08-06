Мбаппе продолжит тренировки отдельно от основной команды «ПСЖ»

Основной состав «ПСЖ» во главе с тренерским штабом Луиса Энрике вернулся на клубную базу после азиатского турне, однако нападающий Килиан Мбаппе не сможет воссоединиться с товарищами по команде. Игрок продолжит заниматься с игроками, которых парижский клуб выставил на трансфер, сообщает Marca.

Мбаппе вынужден следовать отдельному расписанию, и в понедельник, 7 августа, он проведёт очередную тренировку в 10:00 по парижскому времени с игроками так называемого «лофта», в который входят футболисты, выставленные на трансфер. В то же время члены основного состава соберутся в 17:00.

Напомним, «ПСЖ» провёл тур по Японии и Корее, в ходе которого столичная команде потерпела два поражения, однажды сыграла вничью и добыла одну победу. Мбаппе участия в турне не принимал. Луис Энрике неоднократно давал понять, что рассчитывал на игрока и пытался убедить его продлить контракт, но специалист пока вынужден соблюдать решения, принятые руководством клуба. Судя по всему, Мбаппе останется вне заявки на матч 1-го тура французской Лиги 1 в субботу, 12 августа, с «Лорьяном».

Отметим, что такая ситуация может сохраняться до 1 сентября. Если Мбаппе не покинет клуб к этой дате, «ПСЖ» придётся допустить игрока к тренировочному процессу, иначе Килиан сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.