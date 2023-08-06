Личка впервые в карьере обыграл «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка впервые в тренерской карьере обыграл санкт-петербургский «Зенит».
46-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в 2015 году в чешском клубе «Хмел». В сезоне-2019 Марцел был назначен главным тренером белорусского «Динамо Брест», а летом 2020 года возглавил «Оренбург».
«Оренбург» выступал в Первой лиге на момент прихода Лички. По итогам сезона-2020/2021 клуб под его руководством занял второе место, позволяющее по спортивному принципу выйти в РПЛ, но из-за изменений в регламенте, принятых в середине сезона, подопечные Лички остались в Первой лиге. Следующий сезон «Оренбург» завершил на третьем месте в турнирной таблице, но сумел завоевать путёвку в Премьер-Ллигу, одолев в стыковых матчах «Уфу».
22 июня 2023 года подписал трёхлетний контракт с московским «Динамо».
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