Личка впервые в карьере обыграл «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка впервые в тренерской карьере обыграл санкт-петербургский «Зенит».

46-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в 2015 году в чешском клубе «Хмел». В сезоне-2019 Марцел был назначен главным тренером белорусского «Динамо Брест», а летом 2020 года возглавил «Оренбург».

«Оренбург» выступал в Первой лиге на момент прихода Лички. По итогам сезона-2020/2021 клуб под его руководством занял второе место, позволяющее по спортивному принципу выйти в РПЛ, но из-за изменений в регламенте, принятых в середине сезона, подопечные Лички остались в Первой лиге. Следующий сезон «Оренбург» завершил на третьем месте в турнирной таблице, но сумел завоевать путёвку в Премьер-Ллигу, одолев в стыковых матчах «Уфу».

22 июня 2023 года подписал трёхлетний контракт с московским «Динамо».