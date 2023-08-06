Тихонов: красная карточка Барриосу в матче с «Динамо» — заслуженная

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Напомним, Барриос получил прямую красную карточку на 90+4-й минуте встречи, а сине-бело-голубые проиграли матч со счётом 2:3.

«Возможно, он хотел просто прервать атаку «Динамо». Когда арбитр не давал жёлтую карточку, я подумал: «Почему? Это же срыв намечающейся быстрой атаки, игра сбоку, сзади». Позвали VAR. Я считаю, что это прямая красная карточка. Это не безрассудство. Хотел сбить, возможно, не успел убрать ногу, воткнулся. Если специально так сделал, то плохо, случайно — красная карточка», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.