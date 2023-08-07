Шишкин — о матче «Спартака» с «Рубином»: сказался уровень и класс красно-белых

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал разгромную победу в исполнении красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:1).

«Прежде всего хочется отметить хороший старт «Спартака» в сезоне. Давно не припомню, чтобы команда так начинала — три победы в чемпионате плюс победа в Кубке. Видно, что красно-белые очень мощно выглядят физически, но так было и в том сезоне. А сейчас к тому же восстановились все травмированные — Перейра, Мозес, да и Бонгонда очень хорошо вписался. В игре с «Рубином» «Спартак», на мой взгляд, был в оптимальном составе. У соперника был план на игру — как раз погасить эту мощную атаку москвичей, и минут 10-15 это удавалось. «Спартак» довольно тяжело входил в этот матч, мог пропустить в начале, когда у Фамейе был хороший момент. Но сказался уровень и класс — спартаковцы просто «перетерпели» и начали играть в свою игру», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, 5 августа прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».