Украинский голкипер «Шахтёра» Трубин уже в ближайшее время может стать игроком «Бенфики»

22-летний голкипер «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин уже в ближайшие дни может стать игроком португальской «Бенфики». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Бенфика» находится в шаге от подписания украинского вратаря. Португальский клуб уже отправил официальное предложение «Шахтёру» по Трубину в размере € 10 млн плюс € 1 млн в качестве бонусов. «Шахтёр» также получит 40% от прибыли со следующей продажи украинского голкипера. Трубин подпишет с «Бенфикой контракт до конца июня 2028 года, по которому будет получать около € 2 млн в год. В ближайшее время, скорее всего, сделка будет полностью закрыта.

В сезоне-2022/2023 на счету Трубина 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.