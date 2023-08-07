Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 7 августа

Сегодня, 7 августа, пройдут очередные матчи плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В 1/8 финала встретятся сборные Англии и Нигерии, а также национальные команды Австралии и Дании.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.

1/8 финала. 7 августа, понедельник

Англия — Нигерия — 10:30 мск.

Австралия — Дания — 13:30 мск.

Сборная Англии стала первой в группе D, Нигерия — второй в группе B. Команда Австралии выиграла группу B, а сборная Дании заняла второе место в группе D.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.