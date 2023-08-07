Норвежская футболистка: если тренер трогает грудь, это просто ужасно, неслыханно в 2023-м

Норвежская футболистка Элиза Торснес прокомментировала предполагаемое прикосновение к груди футболистки сборной Замбии от тренера Брюса Мвапе.

«Это абсолютно ужасно. Это тренер, обладающий властью, который, как говорят, использовал её не по назначению. Играть за свою страну на чемпионате мира — это то, о чём мечтает каждый, и чтобы он якобы использовал своё положение таким образом… Это совершенно неслыханно в 2023 году. Если это правда, то ему никогда больше не следует разрешать тренировать команду», — приводит слова Элизы NRK.

Ранее стало известно, что ФИФА начала расследование инцидента с участием главного тренера женской сборной Замбии Брюса Мвапе, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Сборная Замбии закончила своё выступление на женском ЧМ-2023 на групповом этапе, заняв третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.