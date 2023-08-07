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«Лучший в мире миллиметр!» Шведский комментатор – о фантастической развязке матча ЖЧМ

«Лучший в мире миллиметр!» Шведский комментатор – о фантастической развязке матча ЖЧМ
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Развязка матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин, в котором сборная Швеции в серии пенальти одолела фаворита турнира команду США, вызвала бурную реакцию в футбольном обществе. Решающий удар с точки шведки Лины Хуртиг заставил арбитров обратиться за помощью к электронной системе фиксации гола, поскольку голкипер Алисса Нихер, как показалось вначале, отразила мяч на самой линии.

Главный судья встречи Стефани Фраппар после непродолжительной, но напряжённой паузы указала на центр – система показала, что мяч пересёк линию ворот буквально не считанные миллиметры.

«Лучший в мире миллиметр! Спасибо богу за технологию определения взятия ворот», – приводит слова шведского комментатора Класа Андерссона издание NRK.

Отметим, что женская сборная США впервые в истории чемпионата мира сошла с дистанции раньше полуфинала.

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