Главный тренер «Наполи» ответил на вопрос о возможном переходе Осимхена в саудовский клуб

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал информацию об интересе саудовских клубов к нападающему неаполитанской команды Виктору Осимхену.
«Есть игроки, чья карьера близится к завершению, и в их случае можно понять решение перейти в клуб из Саудовской Аравии. Иногда речь идёт о заоблачных предложениях, от которых невозможно отказаться. Совсем другое дело, когда ты находишься на пике и ещё можешь многого добиться. Но я не Виктор, лучше спросите лично у него», – передаёт слова Гарсии Tuttomercatoweb.
В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.
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