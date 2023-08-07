Кварацхелия рассказал, когда он поверил в чемпионство «Наполи» в Серии А

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о том, когда футболисты неаполитанской команды поверили в чемпионство в Серии А.

«После победы над «Ювентусом» мы все поверили в это. Это были невероятные дни. Все поняли, что нас от победы отделяет только арифметика. Каждый матч после этого был для нас праздником», — приводит слова Кварацхелии ITASportPress.

Напомним, «Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023. В предыдущий раз неаполитанцы выигрывали титул в сезоне-1989/1990.

В прошлом сезоне Кварахцелия сыграл 43 матча за «Наполи», отметившись в них 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»: